غوتيريش: الفلسطينيون في غزة يعانون بشكل مرعب من الجوع والألم

وقال غوتيريش، في تصريحات للصحفيين في نيويورك، اليوم، إن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي أعدته مؤسسات تتبع للأمم المتحدة، يبين أن المجاعة صارت وشيكة الآن في شمال غزة"، عاداً أن ما خلص إليه التقرير بأنه "مؤشر مروع" للأوضاع على الأرض.