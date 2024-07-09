"يتخوف من مرشح أصغر منه".. لماذا يصمت "ترامب" عن الخوض في الوضع الصحي لـ"بايدن"؟

ويجري التداول أيضاً باسمي السناتور جاي. دي فانس والحاكم دوغ بورغوم، وكان يفترض أن يضفي معسكر ترامب الطابع الرسمي على خياره في الأيام الماضية، لكن هنا أيضاً، فضل الجمهوريون تسليط الأضواء على الحرب الداخلية، التي يخوضها الديموقراطيون قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وسيكشف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير عن اسم المرشح لمنصب نائب الرئيس لدى الجمهوريين، حين سيبدأ مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، وسيكون هذا التجمع الكبير فرصة للجمهوريين لتنصيب دونالد ترامب رسمياً مرشحاً للحزب، وللعودة إلى دائرة الضوء مجدداً.