كوسوفو تتهم روسيا بالتأثير على صربيا لزعزعة استقرارها

اتهم وزير داخلية كوسوفو شيلال سفيكلا، اليوم (الثلاثاء)، روسيا بالتأثير على صربيا في سعيها لزعزعة استقرار كوسوفو من خلال دعم الأقلية الصربية في الشمال، حيث تشهد المنطقة احتجاجات وقطعاً للطرق منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وقال سفيكلا في بيان: "إن صربيا، وبتأثير من روسيا، رفعت حالة الاستعداد العسكري، وأمرت بإقامة حواجز جديدة، من أجل تبرير وحماية الجماعات الإجرامية التي تعمل على إرهاب، الأقلية الصربية التي تعيش في كوسوفو"، وفقاً لـ"رويترز".
وبعد ساعات من إعلان صربيا وضع جيشها في حالة تأهب قصوى، أمس جراء التوترات المتصاعدة بين بلجراد وبريشتينا منذ أسابيع، أقام محتجون صرب في مدينة ميتروفيتشا شمالي كوسوفو، اليوم حواجز جديدة على الطرق.