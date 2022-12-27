كوسوفو تتهم روسيا بالتأثير على صربيا لزعزعة استقرارها

وقال سفيكلا في بيان: "إن صربيا، وبتأثير من روسيا، رفعت حالة الاستعداد العسكري، وأمرت بإقامة حواجز جديدة، من أجل تبرير وحماية الجماعات الإجرامية التي تعمل على إرهاب، الأقلية الصربية التي تعيش في كوسوفو"، وفقاً لـ"رويترز".