البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بالتصديق على وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

دان البرلمان العربي تصديق كيان الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية لتوسيع عددٍ من المستعمرات المحيطة بالقدس خصوصًا مستعمرة "معالي أدوميم".
وتفصيلاً، أكد البرلمان في بيان له مساء الأربعاء، أن هذا القرار مدان ومرفوض جملةً وتفصيلاً، ويجر المنطقة إلى حافة الانفجار، في ظل تصاعد وتيرة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وحمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود وتمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع.