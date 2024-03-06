البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بالتصديق على وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

وتفصيلاً، أكد البرلمان في بيان له مساء الأربعاء، أن هذا القرار مدان ومرفوض جملةً وتفصيلاً، ويجر المنطقة إلى حافة الانفجار، في ظل تصاعد وتيرة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة بالتوازي مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.