الولايات المتحدة تلتزم بدعم الشرق الأوسط

في الوقت نفسه، تعمل الولايات المتحدة على نشر أحدث المعدات في المنطقة، من بينها حاملة الطائرات (يو إس إس هاري إس ترومان)، المجهزة بجناح حاملة الطائرات 1 مع 9 أسراب طيران، وطراد الصواريخ الموجهة (يو إس إس جيتيسبيرج)، من فئة تيكونديروجا، والمدمرتان الصاروخيتان الموجهتان من فئة أرلي بيرك، (يو إس إس ستاوت) و(يو إس إس جيسون دونهام).