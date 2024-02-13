شاهد.. إسرائيل تنشر فيديو "السنوار داخل النفق" مع زوجته وأطفاله

وفي وقت سابق تداولت وسائل إعلام إسرائيلية خبر الفيديو، وقالت إن الفيديو وصل إلى الجيش الإسرائيلي عندما قامت قواته بفحص النفق الاستراتيجي، وعثرت على كاميرا أمنية فيه، حيث تم تسجيل السنوار وهو يسير مع زوجته وأطفاله، دون أن يبدو أنهم مصابون.