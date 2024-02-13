شاهد.. إسرائيل تنشر فيديو "السنوار داخل النفق" مع زوجته وأطفاله

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقطع فيديو، قال إنه لزعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق.
وظهر في الفيديو شخص يمشي داخل النفق، وقد ظهر وجهه عندما أداره للخلف، وتتبعه سيدة وطفلة وصبيان، ثم شخص يتبعهم ويظهر من الخلف، وكأنه السنوار، فيما وضع الجيش علامة حوله قائلاً إنه يحيى السنوار، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الفيديو جرى تصويره في 10 أكتوبر.
وغادر زعيم حركة حماس المكان بعد أن أدرك أن مكان وجوده قد تم الكشف عنه، وأن قوات الجيش الإسرائيلي تلاحقه، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وفي وقت سابق تداولت وسائل إعلام إسرائيلية خبر الفيديو، وقالت إن الفيديو وصل إلى الجيش الإسرائيلي عندما قامت قواته بفحص النفق الاستراتيجي، وعثرت على كاميرا أمنية فيه، حيث تم تسجيل السنوار وهو يسير مع زوجته وأطفاله، دون أن يبدو أنهم مصابون.