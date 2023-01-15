"الثراء الحرام".. محكمة سودانية تدين زوجة البشير وتصادر منها ممتلكات وأموالًا ومشغولات ذهبية

وأدانت المحكمة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، بمواصلة صرفها لمعاش زوجها الأسبق الشهيد إبراهيم شمس الدين، من القوات المسلحة لأكثر من 16 عاماً وتملكها به قطع أراضٍ بالرغم من سقوطه عنها فور إتمام مراسم زواجها من للرئيس المعزول عمر البشير في العام 2004م، وذلك وفقاً لقانون المعاشات بالقوات المسلحة الذي يسقط المعاش عن زوجة الشهيد بمجرد من زوجها بشخص آخر وعن أبنائه فور عقد قرانهن.