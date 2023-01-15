"الثراء الحرام".. محكمة سودانية تدين زوجة البشير وتصادر منها ممتلكات وأموالًا ومشغولات ذهبية

قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد في السودان، اليوم الأحد، إدانة زوجة عمر البشير بتهم الثراء الحرام، وقررت مصادرة أراضٍ زراعية وسكنية وعقارات ومشغولات ذهبية من زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، السيدة وداد بابكر.
ووفق صحيفة سودانية، أدانت المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، وداد بمخالفة نص المادتين (7أ/6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1986م تعديل 1996م.
وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها (100) مليون جنيه لصالح حكومة السودان، تحصل وفقًا لنص المادة197 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وأمرت المحكمة في قرارها بمصادرة قطع من الأراضي، وذلك لعدم تقديمها مصدر الأموال التي تلمكت بموجبها لتلك الأراضي والعقارات.
كما قررت المحكمة كذلك مصادرة مشغولات ذهبية وأحجار كريمة من المدانة، وذلك لعدم تقديمها للمحكمة مصادر امتلاكها لها.
وأدانت المحكمة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، بمواصلة صرفها لمعاش زوجها الأسبق الشهيد إبراهيم شمس الدين، من القوات المسلحة لأكثر من 16 عاماً وتملكها به قطع أراضٍ بالرغم من سقوطه عنها فور إتمام مراسم زواجها من للرئيس المعزول عمر البشير في العام 2004م، وذلك وفقاً لقانون المعاشات بالقوات المسلحة الذي يسقط المعاش عن زوجة الشهيد بمجرد من زوجها بشخص آخر وعن أبنائه فور عقد قرانهن.