مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن إيران بعد الضربات الإسرائيلية الواسعة

وأعلنت بعثة غويانا، التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر يونيو، أن الاجتماع عُقد استجابة لطلب رسمي من إيران، وقدمته روسيا ولاقى دعمًا من الصين، في تحرك يعكس اتساع رقعة التنديد الدولي بالعملية العسكرية الإسرائيلية التي خلّفت بحسب مصادر مطلعة ما لا يقل عن 20 قتيلًا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بينهم رئيس القوة الجوية في الحرس الثوري.