مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن إيران بعد الضربات الإسرائيلية الواسعة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات الضربات العسكرية الواسعة التي شنتها إسرائيل فجر اليوم على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، في تطور وصفته جهات دبلوماسية بأنه الأخطر منذ سنوات في سياق التوتر المتصاعد بين الجانبين.
وأعلنت بعثة غويانا، التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر يونيو، أن الاجتماع عُقد استجابة لطلب رسمي من إيران، وقدمته روسيا ولاقى دعمًا من الصين، في تحرك يعكس اتساع رقعة التنديد الدولي بالعملية العسكرية الإسرائيلية التي خلّفت بحسب مصادر مطلعة ما لا يقل عن 20 قتيلًا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بينهم رئيس القوة الجوية في الحرس الثوري.
ووصفت إسرائيل الهجوم بأنه "استباقي" وضروري لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وسط تصاعد التحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية أوسع قد تشمل أطرافًا دولية ومحلية متعددة.
وفي تطور متصل، أعلن العراق عن تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهمًا إياها بـ"استخدام الأجواء العراقية" لتنفيذ الهجمات، وهو ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي أن "الكيان الإسرائيلي قام بخرق الأجواء العراقية واستخدامها لتنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة"، داعية مجلس الأمن إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع إسرائيل ومنع تكرار هذه الانتهاكات".
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن في ظل تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، ومخاوف المجتمع الدولي من تداعيات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لمحاولة احتواء الأزمة قبل تفاقمها.