الرئيس الإيراني: واشنطن "تصب الزيت على النار" في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية

ودعا رئيسي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، وقال في خطابه إنّ "هذه العقوبات لم تحقق النتائج المرجوة منها. لقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".