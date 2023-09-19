الرئيس الإيراني: واشنطن "تصب الزيت على النار" في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية

اتّهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشددًا على أن طهران تؤيد تسوية سلمية للنزاع.
وتفصيلاً، قال رئيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة تصب الزيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية. إنه للأسف مخطط طويل الأمد، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ودعا رئيسي إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، وقال في خطابه إنّ "هذه العقوبات لم تحقق النتائج المرجوة منها. لقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".