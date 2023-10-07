مصر.. تحذير من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ودعت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة .