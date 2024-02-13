أرمينيا تعلن مقتل 4 من جنودها في إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان

وبعد انتهاء العملية الثلاثاء، أكد حرس الحدود الأذريون "تدمير الموقع العسكري الذي انطلقت منه هذه النيران بالكامل"، متوعدين بأن "الرد سيكون أكثر شدة وحزمًا على أي استفزاز عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان".