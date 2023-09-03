ترقب في النيجر.. مهلة إنهاء الوجود الفرنسي تنتهي اليوم

وكان أعضاء من المجلس العسكري قد شاركوا أمس في مظاهرات شعبية أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي؛ للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من النيجر، ومن المتوقع أن تبلغ المظاهرات ذروتها ظهر هذا اليوم.