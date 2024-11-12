رفض تأجيل شهادة نتنياهو.. النيابة العامة تؤكّد على ضرورة إنهاء المحاكمة سريعًا

كشفت تقاريرُ صحفية أنّ النيابة العامة الإسرائيلية رفضت طلب فريق الدفاع تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ حيث أبلغت المحكمة المركزية في القدس أن المصلحة العامة تتطلب إنهاء المحاكمة في أقرب وقت، مؤكدة على ضرورة البدء بمرافعة الدفاع في الموعد المحدد؛ للحفاظ على نزاهة الإجراءات والمساواة أمام القانون.
وقد طالب محامو نتنياهو بتأجيل الشهادة لمدة شهرين ونصف، مبررين الطلب بالعديد من الحوادث الأمنية الأخيرة التي أثرت على تحضير رئيس الوزراء للشهادة؛ ومنها حادثة اغتيال محمد الضيف، والمواجهة مع إيران؛ وفق ما ذكرته "سكاي نيوز".
يذكر أن المحكمة المركزية كانت قد قررت في يوليو الماضي إلزام نتنياهو بالإدلاء بشهادته في 2 ديسمبر، في محاكمة بدأت منذ أكثر من 4 سنوات تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.