رفض تأجيل شهادة نتنياهو.. النيابة العامة تؤكّد على ضرورة إنهاء المحاكمة سريعًا

وقد طالب محامو نتنياهو بتأجيل الشهادة لمدة شهرين ونصف، مبررين الطلب بالعديد من الحوادث الأمنية الأخيرة التي أثرت على تحضير رئيس الوزراء للشهادة؛ ومنها حادثة اغتيال محمد الضيف، والمواجهة مع إيران؛ وفق ما ذكرته "سكاي نيوز".