بعد يوم من إدخاله إلى العناية المركزة.. وزير الدفاع الأميركي يستأنف عمله

يستعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمباشرة مهامه، اليوم (الثلاثاء)، بعد تعافيه من علاج خضع له تحت تخدير عام، نُقل على إثره إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى بضاحية العاصمة واشنطن، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".