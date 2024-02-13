بعد يوم من إدخاله إلى العناية المركزة.. وزير الدفاع الأميركي يستأنف عمله

يستعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمباشرة مهامه، اليوم (الثلاثاء)، بعد تعافيه من علاج خضع له تحت تخدير عام، نُقل على إثره إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى بضاحية العاصمة واشنطن، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
وقال الأطباء: "نتوقع تعافيا نًاجحًا لوزير الدفاع مع عدم توقع إقامة أطول في المستشفى".
وأضافوا: " نتوقع أيضاً ألا تؤثر مشكلة المثانة على تشخيص إصابة الوزير بالسرطان الذي يظل وضعه ممتازًا".
من جانبه، أوضح بات رايدر المتحدث باسم "أوستن" أنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى بروكسل هذا الأسبوع.
ولم يوضح "رايدر" ما إذا كان "أوستن" سيستأنف عمله من المستشفى أو من منزله.
وسبق أن نقل "أوستن" مرارًا إلى المستشفى دون إبلاغ البيت الأبيض بسبب إصابته بسرطان البروستات، غير أن هذه المرة، تم إبلاغ الرئاسة الأمريكية والكونغرس بالوضع الصحي للوزير قبل نقله إلى المستشفى.