"المالكي" يدعو إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني

وأشار المالكي في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى معاناة أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة "نصفهم من الأطفال"، من الجوع، بسبب استخدام إسرائيل الجوع سلاح حرب، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، وقتل أكثر من 8 آلاف طفل وإصابة الآلاف.