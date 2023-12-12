"المالكي" يدعو إلى حماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني

طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي اليوم، بحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني التي تنتهك منذ 75 عامًا، وعلى رأسها الحق في الحياة وحق تقرير المصير، مؤكدًا أن الاعتداءات الإسرائيلية تنتهك جميع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار المالكي في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عامًا على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى معاناة أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة "نصفهم من الأطفال"، من الجوع، بسبب استخدام إسرائيل الجوع سلاح حرب، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية، وقتل أكثر من 8 آلاف طفل وإصابة الآلاف.
ودعا في كلمته إلى دعم عالمية حقوق الإنسان وتفادي المعايير المزدوجة والانتقائية التي نشهدها الآن في غزة، واعتبار إسرائيل دولة فوق القانون الدولي والمساءلة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني والعمل لضمان حصوله على حقوقه الأساسية في الحياة والعدالة والكرامة وتقرير المصير ، وحمايته من الانتهاكات المرتكبة ضده.
كما دعا المالكي في لقاء مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، إلى توفير الحماية للعمال الفلسطينيين الذين يتعرضون للتنكيل من قبل السلطات الإسرائيلية، وتدخل المنظمة لدعم قطاع العمل والعمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.