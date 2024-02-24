القيادة المركزية الأمريكية تسقط صاروخًا كان يستهدف إحدى ناقلاتها النفطية بخليج عدن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم، أن مدمرتها "يو.إس.إس ماسون" أسقطت عصر اليوم صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أُطلق على خليج عدن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، مبيّنة أن الصاروخ كان يستهدف على الأرجح ناقلة النفط والكيماويات الأمريكية -إم.في تورم ثور-.
وأضافت القيادة المركزية: "لم نتلق تقارير عن أضرار أو إصابات في المدمرة الأمريكية يو.إس.إس ماسون ولا الناقلة إم.في تورم ثور".
وأفادت مصادر العربية، السبت، بأن الحوثيين أطلقوا صاروخًا من معسكر لهم في الحوبان شرق تعز باتجاه باب المندب، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبيل ذلك، في بيان أن قواتها دمرت 7 صواريخ كروز حوثية مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق صوب البحر الأحمر.
ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية، فيما يقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض إلى هجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الجمعة أن استهداف الحوثيين للسفينة البريطانية "روبيمار" الأحد الماضي تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلاً.
وفي 19 فبراير، أعلن الحوثيون استهداف السفينة البريطانية "روبيمار" في خليج عدن بصواريخ بحرية، بعدما أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري الليلة السابقة للبيان عن تعرض سفينة مسجلة في بريطانيا إلى هجوم في المنطقة.
وحسب القيادة المركزية الأمريكية، وقع الهجوم في 18 فبراير بين الساعة 9:30 مساءً وفي الساعة 10:40 مساءً بالتوقيت المحلي.
وهددت جماعة الحوثي، الجمعة، بإغلاق مضيق باب المندب كليًا، والذي يعد من أهم المعابر المائية في العالم، ويشكل ممرًا بحريًا للتجارة الدولية، وتمر به معظم أنشطة التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا، ونحو 10 % من حركة الملاحة العالمية.