القيادة المركزية الأمريكية تسقط صاروخًا كان يستهدف إحدى ناقلاتها النفطية بخليج عدن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم، أن مدمرتها "يو.إس.إس ماسون" أسقطت عصر اليوم صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أُطلق على خليج عدن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، مبيّنة أن الصاروخ كان يستهدف على الأرجح ناقلة النفط والكيماويات الأمريكية -إم.في تورم ثور-.