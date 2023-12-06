جماعة الحوثي تقضي بإعدام الناشطة فاطمة العرولي

وأوضح معمر الإرياني؛ في تصريح صحفي، أن ميليشيا الحوثي اختطفت منذ انقلابها على الدولة آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرُّش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.