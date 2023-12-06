جماعة الحوثي تقضي بإعدام الناشطة فاطمة العرولي

أصدرت محكمة حوثية، حكماً بالإعدام على الناشطة المدنية فاطمة العرولي؛ بتهمٍ ملفقة منها التخابر.
وبحسب الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصّصة التابعة لميليشيا الحوثي، بعد أكثر من عامٍ على اختطاف فاطمة العرولي؛ ومنع الزيارة عنها، فإن المحكمة أدانتها بالتهمة المنسوبة إليها في قرار الاتهام التخابر ومعاقبتها بالإعدام تعزيراً.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت فاطمة العرولي؛ بإحدى نقط التفتيش التابعة للمليشيا في محافظة تعز، في 13 أغسطس 2022 وأخفتها قسراً.
ووفق ناشطين حقوقيين، فإن محاكمة الميليشيا للعرولي كانت في غياب المحامين، ولم يتم تمكينها من توكيل محامٍ، أو حتى مقابلة أسرتها وأطفالها منذ اختطافها قسراً.
وأثار اختطاف ومحاكمة الناشطة العرولي؛ وهي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة، انتقادات واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمتها بـ”الجائرة”.
وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني؛ واستنكر بأشد العبارات، اصدار ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أوامر بإعدام القيادية فاطمة العرولي؛ إحدى رائدات العمل النسوي.
وأوضح معمر الإرياني؛ في تصريح صحفي، أن ميليشيا الحوثي اختطفت منذ انقلابها على الدولة آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرُّش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.