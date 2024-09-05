ينتمي لليمين التقليدي.. من هو "ميشيل بارنييه" الذي عُيِّن رئيسًا لوزراء فرنسا؟

وادّعى "بارنييه" في ذلك الوقت، أن الهجرة غير المنظمة من خارج الاتحاد الأوروبي تضعف الإحساس بالهوية في فرنسا، وكان يعتقد أن تصويت المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي يُظهر مدى الخطورة التي يمكن أن تكون عليها الانقسامات في المجتمع عندما يُسمح لها بالتفاقم. وأصابت دعوته إلى وقف اختياري فرنسي لمدة ثلاث إلى خمس سنوات للمهاجرين من خارج أوروبا؛ حيث سيتم إيقاف حتى أفراد الأسرة الذين ينضمون إلى أولئك الموجودين بالفعل في فرنسا، الكثيرين في بروكسل؛ بالصدمة، ودعا إلى استعادة البلاد للسيادة القانونية من محاكم الاتحاد الأوروبي.