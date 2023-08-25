وزراء خارجية مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي باستخدام تكنولوجيا متقدمة

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، عن استنكارهم الشديد لإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا باستخدام تكنولوجيا متقدمة.
ووصف بيان مجموعة السبع، عملية الإطلاق بأنها انتهاك واضح وصارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه يمثل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في الساحة الدولية.
وحث البيان كوريا الشمالية على قبول الدعوات المتكررة للحوار من قبل اليابان والولايات المتحدة وجمهورية كوريا دون شروط مسبقة.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام مجموعة السبع بتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ودعم النظام الدولي القائم على القانون.