وزراء خارجية مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي باستخدام تكنولوجيا متقدمة

ووصف بيان مجموعة السبع، عملية الإطلاق بأنها انتهاك واضح وصارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه يمثل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في الساحة الدولية.