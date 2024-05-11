أستراليا: الاعتراف بدولة فلسطين جزء من عملية السلام وليس بعدها

وتَبَنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، قرارًا مقدمًا من المجموعة العربية ودول أخرى، يؤكد أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة وفقًا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي بالتالي قبولها عضوًا في المنظمة.