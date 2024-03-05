بالفيديو.. حزب الله يُطلق 60 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه "كريات شمونة"
أعلن حزب الله قصف بلدة كفربلوم بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، واستهداف مبنى في كريات شمونة، وإصابته إصابة مباشرة، ردًّا على استهداف منزل ومقتل 3 مدنيين في حولا.
وفي التفاصيل، أطلق نحو 60 صاروخًا من لبنان باتجاه كريات شمونة في الجليل، وهو ما أظهرته فيديوهات انتشرت مساء الثلاثاء، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وفي المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قصف كريات شمونة. تم الكشف عن نحو 30 عملية إطلاق، تم اعتراض نحو 10 منها. وفي كفار بلوم تم الإبلاغ عن أضرار بعد سقوط صواريخ. تقوم قوات الأمن بمسح المناطق الأخرى التي تم الإبلاغ عن سقوطها فيها".
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة التوترات التي تشهدها الجبهة اللبنانية بين حزب الله وإسرائيل، التي زادت حدتها عقب الحرب في غزة.
وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى مقتل ثلاثة مدنيين، هم زوجان وابنهما، في ضربة إسرائيلية أصابت منزلاً في بلدة حولا الحدودية مع إسرائيل جنوب لبنان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
وأفادت الوكالة بـ"استشهاد 3 أشخاص مدنيين من عائلة واحدة، الزوج والزوجة والابن، من آل حسين، بالغارة المعادية، التي استهدفت منزلاً مؤلفًا من 3 طوابق في حولا. وما زالت عمليات البحث ورفع الأنقاض مستمرة حتى الساعة".
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء إلى أن التوتر المستمر مع جماعة حزب الله على الحدود مع لبنان قرّب الأمور إلى التصعيد العسكري.
وأضاف في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين: "نحن ملتزمون بالعملية الدبلوماسية، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة حرجة في اتخاذ قرار بشأن الأنشطة الحربية حيال لبنان".