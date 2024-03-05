بالفيديو.. حزب الله يُطلق 60 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه "كريات شمونة"

وفي المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قصف كريات شمونة. تم الكشف عن نحو 30 عملية إطلاق، تم اعتراض نحو 10 منها. وفي كفار بلوم تم الإبلاغ عن أضرار بعد سقوط صواريخ. تقوم قوات الأمن بمسح المناطق الأخرى التي تم الإبلاغ عن سقوطها فيها".