جنوب أفريقيا تدعو "العدل الدولية" إلى إعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

دعت جنوب أفريقيا اليوم (الثلاثاء)، محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وأوضحت جنوب أفريقيا أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية، وفقاً لـ"رويترز".
وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا الثلاثاء، اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وستلقي 52 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير (شباط) الحالي.