مواقفه متشددة تجاه الصين وإيران.. هل سيكون ماركو روبيو وزير الخارجية الأميركي القادم؟

يتمتع روبيو بخبرة سياسية طويلة، حيث تم انتخابه لمجلس الشيوخ في عام 2010، وقد اكتسب سمعة كصقر في السياسة الخارجية، خاصة مع مواقفه الصارمة تجاه الصين وإيران وفنزويلا وكوبا. وقد وجد نفسه في خلاف مع بعض الجمهوريين الذين كانوا أكثر تشككًا بشأن التدخلات الخارجية، لكنه في الآونة الأخيرة، ردد آراء ترامب حول قضايا مثل الحرب الروسية الأوكرانية.