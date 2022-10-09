انضموا لـ 30 من زملائهم.. 20 معتقلاً فلسطينياً في سجون إسرائيل يضربون عن الطعام

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن 20 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية انضموا اليوم (الأحد) إلى 30 من زملائهم المضربين عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.
وبيّن النادي في بيان له أن الأسرى الذين انضموا إلى الإضراب، من بينهم معتقلون إداريون، بالإضافة إلى أسرى موقوفين ومحكومين لسنوات، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن خطوة الإضراب تأتي وفقًا للبرنامج النضالي الذي أقره المعتقلون الإداريون، لمسار هذه المعركة، كدفعة ثانية في الإضراب.
وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 800 معتقل إداري، بينهم 6 أطفال على الأقل، وأسيرتان.