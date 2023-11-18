"إبادة جماعية ومجرم حرب".. استنكار واسع بمنصات التواصل لتغريدة "بومبيو"

وجاء في أحد التعليقات: "تهليل الولايات المتحدة للموت والدمار - يا لها من مفاجأة!.. إن معارضة وقف إطلاق النار في الوقت الذي قتل فيه أكثر من "12" ألف فلسطيني بسبب الغارات الجوية للاحتلال، التي تمولها أموال الضرائب الأمريكية؛ أمر مثير للاشمئزاز وفاضح. الربح قبل الحياة. هذه هي الولايات المتحدة باختصار".