مصدر: إيران تقلّص وجودها العسكري في سوريا بعد استهداف إسرائيل "قادتها"

من جانبه ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن القوات الإيرانية أخلت مقرّات بدءًا من دمشق وفي جنوب البلاد، وصولًا إلى الحدود مع الجولان المحتلّ من إسرائيل، خشية استهدافها مجددًا.