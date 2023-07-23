تاريخه حافل بعلاقات مع ميليشيا مسيحية مسلحة.. من هو مدنس المصحف "موميكا"؟

قبل انتقال "موميكا" المتحدر من نينوى في العراق إلى منفاه في السويد، تشير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى محاولته الانخراط في العمل السياسي في العراق، بما في ذلك صلات له مع ميليشيا مسيحية مسلحة أثناء القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وإنشاء حزب سياسي سرياني غامض، ومنافسات مع مجموعات مسيحية مسلحة مؤثرة، واعتقال لفترة قصيرة.