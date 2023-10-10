وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وأول دفعة من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى إسرائيل، وقال في بيان له: "هبطت ليلاً طائرة تحمل ذخيرة متطورة في قاعدة نباطيم. تم تصميم الذخيرة للسماح بضربات كبيرة، والتحضير لسيناريوهات إضافية. نحن ممتنون للدعم والمساعدة الأمريكية لجيش الدفاع الإسرائيلي بشكل خاص، ولدولة إسرائيل بشكل عام، خلال هذه الفترة الصعبة. يعلم أعداؤنا المشتركون أن التعاون بين الجيوش أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء أساسي من ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".