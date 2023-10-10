وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وأول دفعة من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى فجر الأربعاء وصول حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتفصيلاً، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا، أكد أن "وصول هذه القوات ذات القدرات العالية إلى المنطقة إشارة قوية للردع، إذا فكر أي طرف معادٍ لإسرائيل في محاولة الاستفادة من هذا الوضع".
وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى إسرائيل، وقال في بيان له: "هبطت ليلاً طائرة تحمل ذخيرة متطورة في قاعدة نباطيم. تم تصميم الذخيرة للسماح بضربات كبيرة، والتحضير لسيناريوهات إضافية. نحن ممتنون للدعم والمساعدة الأمريكية لجيش الدفاع الإسرائيلي بشكل خاص، ولدولة إسرائيل بشكل عام، خلال هذه الفترة الصعبة. يعلم أعداؤنا المشتركون أن التعاون بين الجيوش أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء أساسي من ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أمرت وزارة الدفاع الأمريكية مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد فورد" بالإبحار إلى شرق البحر المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل بعد هجوم "حماس" المفاجئ.
ويرافق المجموعة القتالية ما يقرب من 5000 بحار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات.
وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس، وفق ما أعلن البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل.
وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضًا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".
وجاء في البيان أيضًا أن "الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس".
ومن جهته، ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان أن "حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر".
وأضاف بأنه وجّه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.
وتابع بأن إرسال سفن أمريكية وطائرات ومساعدات لإسرائيل "يعكس الدعم الأمريكي القوي لقوات الدفاع الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي".