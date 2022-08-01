أزمةٌ قد تلوح.. مسؤول إيراني يصرّح بقدرة بلادة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية

وأوضح: "بعد 15 شهرًا من المفاوضات المكثفة والبنّاءة في فيينا والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة؛ خلُصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استنفدت".