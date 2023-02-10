بعد المنطاد الصيني.. البيت الأبيض يعلن إسقاط "جسم طائر" حلّق فوق ألاسكا

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن القوات الأمريكية أسقطت "جسماً طائراً حلّق على علو مرتفع" فوق ولاية ألاسكا، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي: "سقط الجسم المجهول بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا".
وذكر المتحدث أن هذا "الجسم" كان على ارتفاع 40 ألف قدم، وشكل تهديداً للملاحة الجوية، مضيفاً: "لست على دراية بالتواصل مع الصينيين بعد سقوط جسم آخر بالقرب من ألاسكا"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تلقت تنبيهاً لأول مرة بشأن هذا الجسم، ليلة الخميس.
وأبرز المتحدث أن الجسم المجهول "بحجم سيارة صغيرة"، مضيفاً: "نتوقع استعادة الجسم بعد هبوطه في المياه الإقليمية الأمريكية".
ولا يعرف بعد مصدر هذا الجسم، فيما قالت وكالة رويترز للأنباء إن عملية الإسقاط نفذتها مقاتلة أمريكية.
وأغلقت إدارة الطيران الفيدرالية أجزاء من المجال الجوي فوق شمال ألاسكا لدعم عمليات وزارة الدفاع.
وكان الجيش الأمريكي قد نفذ الأسبوع الماضي ، عملية لإسقاط منطاد صيني، ظل يحلق عدة أيام فوق سماء الولايات المتحدة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية.