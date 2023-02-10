بعد المنطاد الصيني.. البيت الأبيض يعلن إسقاط "جسم طائر" حلّق فوق ألاسكا

وذكر المتحدث أن هذا "الجسم" كان على ارتفاع 40 ألف قدم، وشكل تهديداً للملاحة الجوية، مضيفاً: "لست على دراية بالتواصل مع الصينيين بعد سقوط جسم آخر بالقرب من ألاسكا"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تلقت تنبيهاً لأول مرة بشأن هذا الجسم، ليلة الخميس.