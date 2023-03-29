رئيس مرتزقة "فاجنر": معركة باخموت أضرت بنا وبالأوكرانيين

ويرى مسؤولون روس أن قواتهم لا تزال تكتسب أرضًا في المعارك الدائرة في شوارع مدينة باخموت، لكن القوات أخفقت حتى الآن في تطويق المدينة بالكامل وإجبار الأوكرانيين على الانسحاب كما بدا مرجحًا قبل أسابيع.