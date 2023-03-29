رئيس مرتزقة "فاجنر": معركة باخموت أضرت بنا وبالأوكرانيين

أقرّ رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية للمرتزقة يفجيني بريجوجن، اليوم (الأربعاء)، بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية ألحقت ضررًا بالغًا بقواته وكذلك بالجانب الأوكراني.
وقال بريجوجن في رسالة صوتية: "المعركة من أجل باخموت اليوم دمرت بالفعل عمليًا الجيش الأوكراني، وللأسف ألحقت أيضًا ضررًا بالغًا بشركة فاجنر العسكرية الخاصة"، وفقًا لـ"رويترز".
ويرى مسؤولون روس أن قواتهم لا تزال تكتسب أرضًا في المعارك الدائرة في شوارع مدينة باخموت، لكن القوات أخفقت حتى الآن في تطويق المدينة بالكامل وإجبار الأوكرانيين على الانسحاب كما بدا مرجحًا قبل أسابيع.