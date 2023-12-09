"عباس": سياسة الولايات المتحدة تجعلها شريكًا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أكد "عباس" أن هذه السياسة الأمريكية تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرًا من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرًا على العالم، وتهديدًا للأمن والسلم الدوليين.