سابقة من نوعها.. القضاء الفرنسي يحاكم وزير العدل

ويواجه في حالة الحكم بإدانته عقوبة تصل إلى السجن خمسة أعوام مع أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عمومية، كما سيكون مضطراً إلى مغادرة منصبه الوزاري.