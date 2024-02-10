العالم

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28064 منذ بدء الحرب

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28064 منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28064 شهيدًا و67611 إصابة منذ بدء الحرب.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدًا، و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وكشفت الوزارة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28064 شهيدًا و67611 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

غزة
القصف الإسرائيلي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org