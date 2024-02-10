ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 28064 منذ بدء الحرب

وقالت الوزارة في بيان لها: إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيدًا، و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".