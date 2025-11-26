الجيش الإسرائيلي يسلّم جثامين 15 فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل

سلّم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جثامين 15 فلسطينيًا عند معبر كيسوفيم وسط قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة التبادل الجارية.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن تسليم الحركة جثمان أحد أسرى الجيش الإسرائيلي "يأتي في سياق التزامها الثابت بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن الحركة تبذل جهودًا متواصلة لإتمام الصفقة رغم الصعوبات الكبيرة.
وطالب قاسم الوسطاء بـ"الضغط على إسرائيل لتطبيق استحقاق وقف الحرب على قطاع غزة، وإلزامها بوقف الخروقات".
وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الحالية من صفقة التبادل، التي تُنفذ تحت إشراف وساطة دولية، وسط مطالب فلسطينية بوقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وكان البيت الأبيض قد كشف، في 29 سبتمبر، عن "الخطة الشاملة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة، والتي تنص على إدارة خارجية مؤقتة للقطاع، ونشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار، في إطار أوسع للجهود الجارية نحو التسوية.