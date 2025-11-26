الجيش الإسرائيلي يسلّم جثامين 15 فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل

وكان البيت الأبيض قد كشف، في 29 سبتمبر، عن "الخطة الشاملة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة، والتي تنص على إدارة خارجية مؤقتة للقطاع، ونشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار، في إطار أوسع للجهود الجارية نحو التسوية.