مسؤولون: إسرائيل استعدت مرتين لتوجيه ضربة انتقامية لإيران هذا الأسبوع

وأوضحت المصادر التي لم تكشف الشبكة عن هوياتها، أن مجلس الحرب الإسرائيلي استعرض مجموعة من الردود عرضت عليه، بينها مهاجمة من وصفوا بأنهم وكلاء إيران في المنطقة دون استهداف أراض إيرانية.