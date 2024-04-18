مسؤولون: إسرائيل استعدت مرتين لتوجيه ضربة انتقامية لإيران هذا الأسبوع

نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم (الخميس)، أن إسرائيل استعدت لتوجيه ضربة انتقامية لإيران مرتين على الأقل هذا الأسبوع قبل أن تتراجع.
وأوضحت المصادر التي لم تكشف الشبكة عن هوياتها، أن مجلس الحرب الإسرائيلي استعرض مجموعة من الردود عرضت عليه، بينها مهاجمة من وصفوا بأنهم وكلاء إيران في المنطقة دون استهداف أراض إيرانية.
وأضافت أن الخيارات المطروحة كانت تشمل شن هجوم سيراني.
ويضم مجلس الحرب الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ولم يعقد المجلس المصغر أي اجتماعات أمس، لكن "نتنياهو" أبلغ حكومته بأن إسرائيل "ستتخذ قراراتها بنفسها" مع تقديرها لنصائح الحلفاء.