رئيس وزراء السودان: مبادرة السعودية وأمريكا ومصر تمثّل الإطار العملي لإنهاء الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار رئيس الوزراء السوداني، محمد عبد القادر، أن الاجتماعات بالأمم المتحدة تركز على ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية، إلى جانب الالتزام بخريطة الطريق المقدمة من الحكومة السودانية، والتي تنصّ على وقف إطلاق النار بشرط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمناطق التي تسيطر عليها.