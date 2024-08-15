"عباس" ينوي التوجه لغزة ويطالب مجلس الأمن بتأمين وصوله إلى القطاع

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرّة هناك، داعيًا مجلسَ الأمن إلى تأمين وصوله إلى القطاع.
وقال "عباس" في كلمة أمام البرلمان التركي، اليوم الخميس: إن غزة والضفة الغربية والقدس "وحدة واحدة" وتشكل الدولة الفلسطينية.
وأشار، وفق "روسيا اليوم"، إلى أنه بدون تجسيد هذه الدولة والاعتراف بها "لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار".
وأضاف: "ومن أجل ذلك فإنّني أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع أنه لم تعد أمامنا حلول، وقد قرّرت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة".
وأعلن الرئيس الفلسطيني عن دعوته مجلس الأمن الدولي لتأمين وصولهم إلى قطاع غزة، وقال: "أدعو مجلس الأمن وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية". وشدّد على أنه "لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".