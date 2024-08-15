"عباس" ينوي التوجه لغزة ويطالب مجلس الأمن بتأمين وصوله إلى القطاع

وأعلن الرئيس الفلسطيني عن دعوته مجلس الأمن الدولي لتأمين وصولهم إلى قطاع غزة، وقال: "أدعو مجلس الأمن وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية". وشدّد على أنه "لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".