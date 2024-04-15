بدأ إضراباً عن الطعام.. تدهور صحة القاضي "قطران" داخل سجن الحوثيين

وقال محمد عبدالوهاب قطران، إنه ذهب الأحد، إلى سجن المخابرات لزيارة والده والاطمئنان على صحته وإلى ما آل إليه أمره، ولكنه لم يسمح له بزيارة والده، مشيراً إلى أن أبواب السجن كانت "محصنة ومغلقة".