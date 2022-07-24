أوكرانيا تعلن: يمكننا تصدير 60 مليون طن من الحبوب خلال 9 أشهر

جاءت تصريحات أوستينكو للتلفزيون الأوكراني، اليوم الأحد، عقب القصف الصاروخي الروسي على ميناء "أوديسا" الأوكراني أمس، والذي أثار شكوكًا بشأن ما إذا كانت روسيا ستلتزم بالاتفاق الذي جرى توقيعه يوم الجمعة في إسطنبول بهدف تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن الحرب.