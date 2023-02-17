لبنان.. محتجون غاضبون يحطمون بنوكاً تجارية ويضرمون النار فيها

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجات غاضبة، حيث عمد مودعون وناشطون إلى تكسير واجهات بعض البنوك وإضرام النار في مكاتبها اعتراضاً على القيود المفروضة على عمليات السحب، ومطالبة باتخاذ إجراءات طال انتظارُها لحل أزمة مالية خانقة في البلاد.
وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد عقودٍ من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قِبل النخب الحاكمة، ما أدّى إلى عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم بحرية، وأوقع الآلاف في براثن الفقر.. وبدأت الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين.
التظاهرات تخللتها أعمال عنف في العاصمة بيروت، حيث حطموا فروعاً لبنوك تجارية وأضرموا فيها النار، كما قطعوا بعض الطرق اعتراضاً على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.
وقال متحدث باسم جمعية "صرخة المودعين"، إن ستة أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاضٍ قياسي جديد الخميس.. والجمعية تمثّل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول إلى أموالهم في القطاع المصرفي بالبلاد.
واحترق بنك في حي بدارو، وكان رجال إطفاء يرشونه بالمياه، بينما وقف أفرادٌ من شرطة مكافحة الشغب على مقربة منهم وهم يحملون الدروع.