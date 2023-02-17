لبنان.. محتجون غاضبون يحطمون بنوكاً تجارية ويضرمون النار فيها

وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد عقودٍ من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قِبل النخب الحاكمة، ما أدّى إلى عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم بحرية، وأوقع الآلاف في براثن الفقر.. وبدأت الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين.