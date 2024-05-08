ماذا تضم شحنة الأسلحة التي أوقفت أمريكا إرسالها إلى "إسرائيل"؟

في لغة لا تُعبّر عن الحقيقة، قلّل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) من تعليق الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع شحنة أسلحة في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، فما الأسلحة التي تضمنتها الشحنة؟