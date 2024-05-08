ماذا تضم شحنة الأسلحة التي أوقفت أمريكا إرسالها إلى "إسرائيل"؟

في لغة لا تُعبّر عن الحقيقة، قلّل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) من تعليق الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع شحنة أسلحة في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، فما الأسلحة التي تضمنتها الشحنة؟
أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن الشحنة تتكون من 1800 قنبلة تزن 900 كيلوغرام و1700 قنبلة تزن 225 كيلوغراماً.
وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الولايات المتحدة أوقفت شحنة القنابل إلى "إسرائيل" الأسبوع الماضي؛ بسبب مخاوف قيام "إسرائيل" باجتياح كبير لمدينة رفح الحدودية مع مصر، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن ما يثير قلق الولايات المتحدة هو المتفجرات الأكبر حجمًا، وكيف يمكن استخدامها في بيئة حضرية كثيفة السكان.
ويلجأ أكثر من مليون مدني إلى رفح بعد إخلاء أجزاء أخرى من غزة وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.