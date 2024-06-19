كندا تعلن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

أدرجت كندا الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، اليوم الأربعاء، داعية مواطنيها إلى مغادرة إيران.
وجاء القرار بعد ضغط استمر لأشهر من جمعية ضحايا الطائرة الأوكرانية، وإيرانيين في كندا معارضين لسياسات طهران، إضافة إلى حزب المحافظين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وكان برلمان كندا قد وافق أيضاً في 17 يونيو الجاري بالإجماع على مشروع قانون "توماج"، الذي يقضي بإدراج 31 قاضياً ومدعياً عاماً ومحققاً من النظام القضائي الإيراني في قائمة العقوبات الكندية.
وتقضي العقوبات بمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين والمحققين التابعين للنظام القضائي الإيراني من الإقامة في كندا أو السفر إلى هذا البلد.
واعتبر البرلمان الكندي أن هؤلاء القضاة لعبوا دوراً في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين من خلال محاكمات صورية والمسؤولية عن تعذيب متظاهرين إيرانيين.