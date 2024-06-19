كندا تعلن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

وجاء القرار بعد ضغط استمر لأشهر من جمعية ضحايا الطائرة الأوكرانية، وإيرانيين في كندا معارضين لسياسات طهران، إضافة إلى حزب المحافظين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.