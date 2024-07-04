الاحتلال الإسرائيلي يُكثّف عمليات القصف على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على أحياء الشجاعية والتفاح وتل الهوا والدرج، مما أدى لاستشهاد العديد من الفلسطينيين، وعجز الطواقم الطبية عن انتشال الشهداء والجرحى من مناطق القصف العنيف في حي الشجاعية، مشيرة إلى قصف إسرائيلي استهدف منزلاً الليلة الماضية في غزة، مما أدى لاستشهاد أم وأطفالها الثلاثة وإصابة عددٍ آخر بجروح.