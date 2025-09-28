العالم

ترامب يثير الجدل بمنشور غامض عن "إنجازات عظيمة" في الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي يلمّح لحدث استثنائي ويجتمع مع نتنياهو لبحث خطة وقف حرب غزة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، منشورًا غامضًا على منصته "تروث سوشال"، قال فيه: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط"، من دون أن يوضح مقصده.

وأضاف: "الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق"، قبل أن يختم بالقول: "سنحققه! الرئيس ترامب".

وأثار المنشور تساؤلات واسعة حول ما يقصده ترامب، وما إذا كان يشير إلى تقدّم في الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وكان ترامب قد كشف في وقت سابق عن خطة لوقف الحرب المستمرة في غزة منذ عامين، تضمنت 21 بندًا، ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين لمناقشتها.

