ترامب يثير الجدل بمنشور غامض عن "إنجازات عظيمة" في الشرق الأوسط

وكان ترامب قد كشف في وقت سابق عن خطة لوقف الحرب المستمرة في غزة منذ عامين، تضمنت 21 بندًا، ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين لمناقشتها.