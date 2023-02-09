زيارة محتملة للرئيس الأمريكي لبولندا في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا

ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الخميس) أنه من المحتمل أن يزور بولندا، لكنه استبعد زيارة محتملة لأوكرانيا مع اقتراب الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط).
ورداً على سؤال وجهته صحافية عن زيارة محتملة إلى أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي: "من المحتمل أن أزور بولندا، لكن الأمر يقف عند هذا الحد"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "لم أقرر بعد متى سأذهب إلى بولندا أو حتى إذا كنت سأزورها".
ومع اقتراب الذكرى، تسري تكهنات متزايدة بأن يزور "بايدن" أوروبا للقاء مسؤولي دول أعضاء في التحالف الداعم لأوكرانيا، ويُعتقد أن بولندا، المركز الرئيسي لاستقبال اللاجئين ونقل المساعدات العسكرية الغربية، وجهة محتملة.
وتؤدي بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، دورًا رئيسيًا في المنظومة الغربية لدعم أوكرانيا، ويتحدث البيت الأبيض منذ فترة عن زيارة جديدة لـ"بايدن".