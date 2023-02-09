زيارة محتملة للرئيس الأمريكي لبولندا في ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا

ورداً على سؤال وجهته صحافية عن زيارة محتملة إلى أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي: "من المحتمل أن أزور بولندا، لكن الأمر يقف عند هذا الحد"، وفقاً لـ"فرانس برس".