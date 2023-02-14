مسؤولة سابقة في إدارة "ترامب" تترشح ضده في الانتخابات الرئاسية

أعلنت نائبة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي، اليوم (الثلاثاء)، عن ترشحها لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024.
وقالت "هايلي" في مقطع فيديو للإعلان عن ترشحها: "حان الوقت لجيل جديد من القيادة لإعادة اكتشاف المسؤولية المالية، وتأمين حدودنا، وتعزيز بلدنا، وفخرنا وهدفنا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وستصبح "هايلي" بذلك أول سيدة جمهورية تتحدى رسميًا الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي المرتقب، رغم أنها كانت من أبرز المسؤولين في إدارة "ترامب" قبل تقديم استقالتها من منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في أكتوبر 2018.