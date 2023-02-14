مسؤولة سابقة في إدارة "ترامب" تترشح ضده في الانتخابات الرئاسية

وستصبح "هايلي" بذلك أول سيدة جمهورية تتحدى رسميًا الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي المرتقب، رغم أنها كانت من أبرز المسؤولين في إدارة "ترامب" قبل تقديم استقالتها من منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في أكتوبر 2018.