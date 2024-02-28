بريطانيا: الهجوم الحوثي المتهور على السفينة "روبيمار" يُهدِّد بكارثة بيئية

واستعرض الوزير اليمني المخاطر والآثار التي قد تسببها السفينة في الجوانب البيئية والملاحية والاقتصادية والاجتماعية في حال حدوث أي كارثة وغرق أو جنوح لها، مبينًا أن الميليشيا الحوثية استهدفت في 18 فبراير السفينة بصاروخين موجهين، وذلك أثناء عبورها على بعد 25 ميلاً بحريًّا من ميناء المخاء في البحر الأحمر؛ ما أدى إلى تدفق المياه إلى جسم السفينة، وتعرُّضها لأضرار، وتسرب كمية من النفط.