بينها حاملتان للطائرات وخلية استخبارات.. ما أشكال الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل؟

تصدرت حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" مقدمة الدعم الذي وجهته واشنطن لإسرائيل، إذ أمر وزير الدفاع الأمريكي خلال الساعات الأولى من القتال حاملة الطائرات بالإبحار إلى إسرائيل، وكانت الحاملة قد أكملت لتوها تدريبًا مع البحرية الإيطالية، عندما صدرت الأوامر لطاقمها المكون من نحو 5 آلاف فرد بالإبحار بسرعة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وتوفر هذه الحاملة مجموعة من الخيارات، فهي مركز عمليات أساسي للقيادة والسيطرة، ويمكنها شن حرب معلومات، كما يمكنها إطلاق واستقبال طائرات المراقبة، وتوفر إنذارات مبكرة عند إطلاق الصواريخ، وتراقب وتدير المجال الجوي.