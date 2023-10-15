بينها حاملتان للطائرات وخلية استخبارات.. ما أشكال الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل؟

على الرغم من الدعم العسكري الضخم، الذي قدمته أمريكا لإسرائيل على مدار 9 أيام منذ تفجر القتال بينها وبين فصائل المقاومة في قطاع غزة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الأحد) إرسال حاملة طائرات ثانية داويت ايزنهاور، وسفن حربية ومقاتلات إلى شرق البحر المتوسط، دعمًا لإسرائيل بدعوى ما تصفه واشنطن بـ"ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل، أو توسيع نطاق الحرب"، فما أشكال الدعم الذي قدمته أمريكا لإسرائيل منذ اندلاع القتال؟
تصدرت حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" مقدمة الدعم الذي وجهته واشنطن لإسرائيل، إذ أمر وزير الدفاع الأمريكي خلال الساعات الأولى من القتال حاملة الطائرات بالإبحار إلى إسرائيل، وكانت الحاملة قد أكملت لتوها تدريبًا مع البحرية الإيطالية، عندما صدرت الأوامر لطاقمها المكون من نحو 5 آلاف فرد بالإبحار بسرعة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وتوفر هذه الحاملة مجموعة من الخيارات، فهي مركز عمليات أساسي للقيادة والسيطرة، ويمكنها شن حرب معلومات، كما يمكنها إطلاق واستقبال طائرات المراقبة، وتوفر إنذارات مبكرة عند إطلاق الصواريخ، وتراقب وتدير المجال الجوي.
وتحمل حاملة الطائرات "فورد" طائرات مقاتلة من طراز "إف 18"، التي يمكنها حمل صواريخ اعتراضية وضرب الأهداف، كما تتمتع الحاملة بقدرات كبيرة للعمل الإنساني، بما في ذلك وجود مستشفى على متنها، به وحدة عناية مركزة وغرفة طوارئ و40 طبيبًا وجراحًا، فضلاً عن أنها تبحر بطائرات هليكوبتر يمكن استخدامها لنقل الإمدادات الحيوية أو الضحايا جوًا.
ومن أشكال دعم أمريكا لإسرائيل، تقديم أفراد وذخائر، إذ أعلن وزير الدفاع الأمريكي أن خلية صغيرة من قوات العمليات الخاصة تساعد على العمليات الاستخباراتية والتخطيط، كما تعمل الولايات المتحدة على إقناع شركات الدفاع الأمريكية بتسريع تسليم طلبات الأسلحة الخاصة بإسرائيل، التي كانت موجودة بالفعل في السجلات، وعلى رأسها الحصول على ذخائر لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" على نحو سريع.
وعلى الرغم من امتلاك القوات الجوية الأمريكية بالفعل قوة جوية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، للقيام بعمليات مأهولة وغير مأهولة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية أرسلت طائرات حربية إضافية لدعم أسراب الطائرات A-10 وF-15 وF-16 الموجودة في قواعدها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وبيّن قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، أن طائرات من طراز C-17 التابعة للقوات الجوية الأمريكية هبطت في إسرائيل منذ بدء الهجمات.