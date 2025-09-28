بالفيديو: إطلاق نار وحريق داخل كنيسة في أمريكا.. سقوط مصابين ومقتل المنفذ

شهدت بلدة غراند بلان في ولاية ميشيغن الأمريكية، الأحد، حادثة إطلاق نار أعقبها حريق داخل كنيسة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص ومقتل منفذ الهجوم، بحسب ما أفادت به مراسلة "سكاي نيوز عربية".
وأكدت شرطة البلدة عبر بيان على "فيسبوك" أن "هناك عددًا من الضحايا، وتم تحييد مطلق النار"، مضيفة أنه لا يوجد أي تهديد للمواطنين في الوقت الحالي، رغم استمرار اشتعال النيران داخل الكنيسة.
ودعت الشرطة السكان إلى تجنب المنطقة حتى انتهاء عمليات الطوارئ، في وقت لم تُعلن فيه حتى الآن تفاصيل أوفى بشأن دوافع الهجوم أو هوية المنفذ.
وتقع الكنيسة التي اندلعت فيها الأحداث قرب مناطق سكنية وكنيسة لشهود يهوه، وهي محاطة بساحة سيارات ومساحة عشبية واسعة، فيما تُعد بلدة غراند بلان إحدى ضواحي مدينة فلينت، ويبلغ عدد سكانها نحو 8 آلاف نسمة.